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Луис Адриано: я не хотел уходить из «Спартака»

Луис Адриано: я не хотел уходить из «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», рассказал о своём уходе из московского клуба летом прошлого года, а также поделился мыслями о бывшем главном тренере красно-белых Олеге Кононове.

«Летом я говорил с таким лицом, будто хочу уйти из «Спартака»? Почему? Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушёл, но почти вся команда.

Почему ушёл именно я? Потому что мне сказали, что есть такое предложение и клуб с ним согласен. Мы поговорили с агентом, обсудили всё с женой (Луис и Анастия Дорожко сыграли свадьбу в декабре в Бразилии. – Прим. «Чемпионата») и решились переехать. «Палмейрас» тоже сильная команда, которая борется за высокие места.

Что касается Кононова, он не был мягким. Он работал в тульском «Арсенале» и всегда действовал в такой манере. В матчах, которые мы видели, он никогда не орал, но добивался успеха. Всегда нормально разговаривал и в «Спартаке» продолжил философию, которая у него была раньше. Меня лично это устраивало. Конечно, мы бы пришли к атакующему футболу, если бы нас оставили. Я так думаю, мы бы смогли играть. Конечно, руководство ошиблось. Можно было дать ещё время, а не всех отдавать», — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Клуб всех отдал. Это ошибка». Луис Адриано — о том, почему развалился «Спартак»
А также про Карреру, Кононова, Федуна и русскую жену.
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