Луис Адриано: такой клуб, как «Спартак», не должен быть так низко в таблице
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», поделился мыслями о нынешнем положении красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Как мне 10-е место «Спартака»? Это плохо. Мы только недавно вместе выигрывали золотые медали, а сейчас команда на 10-м месте. Такой клуб не должен быть так низко в таблице. Хочу пожелать «Спартаку» и его болельщикам удачи…» — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за такие клубы, как «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан».
«Клуб всех отдал. Это ошибка». Луис Адриано — о том, почему развалился «Спартак»
А также про Карреру, Кононова, Федуна и русскую жену.
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