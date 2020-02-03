Дембеле получил травму на тренировке «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму на тренировке, сообщает AS со ссылкой на радиостанцию RAC.
По данным источника, футболист досрочно завершил тренировочное занятие из-за дискомфорта в области подколенного сухожилия. В последнее время форвард находился на заключительном этапе восстановления после разрыва бицепса правой ноги. Из-за этой травмы француз пропустил более двух месяцев.
В ближайшее время Дембеле пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.
В нынешнем сезоне 22-летний французский нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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