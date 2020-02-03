Дембеле получил травму на тренировке «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму на тренировке, сообщает AS со ссылкой на радиостанцию RAC.

По данным источника, футболист досрочно завершил тренировочное занятие из-за дискомфорта в области подколенного сухожилия. В последнее время форвард находился на заключительном этапе восстановления после разрыва бицепса правой ноги. Из-за этой травмы француз пропустил более двух месяцев.

В ближайшее время Дембеле пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 22-летний французский нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.