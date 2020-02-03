Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Умяров тренировался в общей группе «Спартака»

Умяров тренировался в общей группе «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 3 февраля, «Спартак» провёл тренировку на сборе в Катаре. Об этом сообщает официальный сайт московской команды.

В командном занятии принял участие полузащитник красно-белых Наиль Умяров. Ранее хавбек работал по индивидуальной программе и пропустил первый матч «Спартака» на товарищеском турнире в Катаре с «Ростовом» (2:1).

В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Московский «Спартак», набрав три очка, лидирует в товарищеском турнире. В следующем туре красно-белые 5 февраля сыграют с белградским «Партизаном». В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» занимает 10-е место.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020