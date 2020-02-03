Джикия: Райола звонил насчёт Мирзова. Я ему сказал, что цена 200 рублей максимум
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия подшутил над партнёром по команде, полузащитником Резиуаном Мирзовым, заявил, что его стоимость составляет не более 200 рублей.
«Мино Райола вчера звонил насчёт Мирзова, кстати. Я ему сказал, что цена 200 рублей максимум.
Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, всё на контроле. Анализы берут какие-то. МРТ, кровь, там надо всё смотреть — что он там делал в Нальчике интересное.
Если бы Райола позвонил по Соболеву, то насчёт него не могу отвечать. Могу только за Мирзова, потому что цену ему знаю точно — 200 рублей», – сказал Джикия в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.
Мирзов: нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте
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