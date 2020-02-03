Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия: Райола звонил насчёт Мирзова. Я ему сказал, что цена 200 рублей максимум

Джикия: Райола звонил насчёт Мирзова. Я ему сказал, что цена 200 рублей максимум
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия подшутил над партнёром по команде, полузащитником Резиуаном Мирзовым, заявил, что его стоимость составляет не более 200 рублей.

«Мино Райола вчера звонил насчёт Мирзова, кстати. Я ему сказал, что цена 200 рублей максимум.

Мы сами в шоке из-за того, что творится с Мирзовым в эти последние два дня. Никто не может понять причину. Врачи разбираются, всё на контроле. Анализы берут какие-то. МРТ, кровь, там надо всё смотреть — что он там делал в Нальчике интересное.

Если бы Райола позвонил по Соболеву, то насчёт него не могу отвечать. Могу только за Мирзова, потому что цену ему знаю точно — 200 рублей», – сказал Джикия в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.

Мирзов: нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020