Тренер вратарей «Спартака»: не привожу в пример Кана. Тер Штеген — это будущее

Тренер вратарей московского «Спартака» Макс Урванчки рассказал, кого приводит в пример голкиперам красно-белых.



«Я не привожу в пример Оливера Кана — он был отличным вратарём в своё время, но он на данный момент является вратарем старой школы. Кан был просто прекрасен в игре в створе ворот и на выходах при подачах, но ногами он не мог играть. С тех пор, как он закончил карьеру, вратарское дело не стоит на месте. Сейчас вратарь должен быть более универсальным. То, что он великий игрок, даже не обсуждается. Тер Штеген сейчас лучший. Нойер остается на отличном уровне, но тер Штеген — это будущее», — сказал Урванчки в интервью клубной пресс-службе «Спартака».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» занимает 10-е место.