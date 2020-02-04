Тухель: не думаю, что Мбаппе использует конфликт для того, чтобы покинуть «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о конфликтной ситуации с нападающим Килианом Мбаппе во время матча 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).

Напомним, французский форвард публично выразил недовольство по поводу своей замены на 68-й минуте встречи. Немецкий специалист попытался ему что-то объяснить, но футболист всем видом показывал, что не хочет с ним разговаривать. Тухель смог сдержать Мбаппе на 15 секунд, после чего тот, показав недовольный жест рукой, отправился на скамейку запасных.

«Не думаю, что Мбаппе использует конфликт для того, чтобы покинуть «ПСЖ». Он один из наших футболистов, у него есть контракт. Проблема в том, что есть камеры, фанаты, журналисты, и многие люди хотят поговорить об этом. Вот почему мне было грустно. На поле было много положительных вещей, о которых можно было поговорить», — приводит слова Тухеля Goal.com.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 16 матчей в Лиге 1, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.