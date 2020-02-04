5 лучших сейвов 25-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 сейвов 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Ньюкасла» Мартина Дубравки, среагировавшего на сильный удар головой после углового в исполнении игрока «Норвича» (0:0). Красивым сейвом в этом матче отметился и его визави Тим Крул, отбивший удар головой в противоход.



Голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти не позволил отличиться защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, пробившему пяткой (0:4), после чего отразил удар нападающего Роберто Фирмино.



Страж ворот «Вест Хэма» Лукаш Фабиански в великолепном прыжке отбил удар со штрафного в девятку в исполнении футболиста «Брайтона» (3:3).



Замыкает список сейв Уго Льориса из «Тоттенхэма», переправившего мяч ногой в штангу после удара форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (2:0).

Видео доступно на «Чемпионате».

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020