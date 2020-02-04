5 лучших сейвов 25-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 сейвов 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Ньюкасла» Мартина Дубравки, среагировавшего на сильный удар головой после углового в исполнении игрока «Норвича» (0:0). Красивым сейвом в этом матче отметился и его визави Тим Крул, отбивший удар головой в противоход.
Голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти не позволил отличиться защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, пробившему пяткой (0:4), после чего отразил удар нападающего Роберто Фирмино.
Страж ворот «Вест Хэма» Лукаш Фабиански в великолепном прыжке отбил удар со штрафного в девятку в исполнении футболиста «Брайтона» (3:3).
Замыкает список сейв Уго Льориса из «Тоттенхэма», переправившего мяч ногой в штангу после удара форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (2:0).
Видео доступно на «Чемпионате».
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
- 4 февраля 2020
-
11:47
-
11:38
-
11:33
-
11:18
-
11:17
-
11:08
-
10:42
-
10:36
-
10:30
-
10:12
-
10:07
-
09:50
-
09:38
-
09:20
-
08:45
-
08:16
-
07:29
-
05:25
-
04:52
-
04:15
-
03:12
-
02:58
-
02:35
-
01:02
-
00:50
-
00:43
-
00:33
-
00:29
- 3 февраля 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:29
-
23:15
-
23:13
-
23:06
-
23:05