«Партизан» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 4 февраля в 18:00
Сегодня, 4 февраля, состоится матч 2-го тура Кубка Матч Премьер «Партизан» — «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в соревнованиях принимают участие четыре команды. Два других участника — московские «Локомотив» и «Спартак» — проведут матч завтра, 5 февраля.
Нынешний розыгрыш товарищеского турнира станет третьим. Впервые он был проведён в Катаре зимой 2019 года. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Второй розыгрыш состоялся в Австрии летом того же года. На этот раз первое место занял «Краснодар», набравший больше очков, чем «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.
Календарь турнира в Катаре
«Партизан» — «Ростов». Прогноз: Тошич и Натхо оставят Карпина без победы
Белградцы уже 15 февраля сыграют в чемпионате Сербии, они ближе к оптимальному состоянию.
Читайте также
- 4 февраля 2020
-
16:39
-
16:10
-
15:57
-
15:50
-
15:40
-
15:37
-
15:19
-
15:16
-
14:56
-
14:52
-
14:38
-
14:35
-
14:23
-
14:02
-
14:00
-
13:53
-
13:43
-
13:24
-
12:59
-
12:56
-
12:46
-
12:23
-
11:47
-
11:38
-
11:33
-
11:18
-
11:17
-
11:08
-
10:42
-
10:36
-
10:30
-
10:12
-
10:07
-
09:50
-
09:38
Партнерский контент