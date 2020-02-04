«Партизан» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 4 февраля в 18:00

Сегодня, 4 февраля, состоится матч 2-го тура Кубка Матч Премьер «Партизан» — «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, в соревнованиях принимают участие четыре команды. Два других участника — московские «Локомотив» и «Спартак» — проведут матч завтра, 5 февраля.



Нынешний розыгрыш товарищеского турнира станет третьим. Впервые он был проведён в Катаре зимой 2019 года. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Второй розыгрыш состоялся в Австрии летом того же года. На этот раз первое место занял «Краснодар», набравший больше очков, чем «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.



Календарь турнира в Катаре

«Партизан» — «Ростов». Прогноз: Тошич и Натхо оставят Карпина без победы Белградцы уже 15 февраля сыграют в чемпионате Сербии, они ближе к оптимальному состоянию.