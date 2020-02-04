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«Партизан» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 4 февраля в 18:00

«Партизан» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 4 февраля в 18:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 февраля, состоится матч 2-го тура Кубка Матч Премьер «Партизан» — «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в соревнованиях принимают участие четыре команды. Два других участника — московские «Локомотив» и «Спартак» — проведут матч завтра, 5 февраля.

Нынешний розыгрыш товарищеского турнира станет третьим. Впервые он был проведён в Катаре зимой 2019 года. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Второй розыгрыш состоялся в Австрии летом того же года. На этот раз первое место занял «Краснодар», набравший больше очков, чем «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

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