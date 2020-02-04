Мамаев попал в стартовый состав «Ростова» на матч с «Партизаном»

«Ростов» объявил стартовый состав на матч 2-го тура товарищеского турнира в Катаре с белградским «Партизаном». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Ерёменко, Норманн, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян.
Напомним, в соревнованиях принимают участие четыре команды. Два других участника — московские «Локомотив» и «Спартак» — проведут матч завтра, 5 февраля.
Нынешний розыгрыш товарищеского турнира станет третьим. Впервые он был проведён в Катаре зимой 2019 года. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Второй розыгрыш состоялся в Австрии летом того же года. На этот раз первое место занял «Краснодар», набравший больше очков, чем «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.
- 4 февраля 2020
-
17:50
-
17:44
-
17:31
-
17:27
-
17:24
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
16:59
-
16:41
-
16:39
-
16:10
-
15:57
-
15:50
-
15:40
-
15:37
-
15:19
-
15:16
-
14:56
-
14:52
-
14:38
-
14:35
-
14:23
-
14:02
-
14:00
-
13:53
-
13:43
-
13:24
-
12:59
-
12:56
-
12:46
-
12:23
-
11:47
-
11:38
-
11:33