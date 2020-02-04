Мамаев попал в стартовый состав «Ростова» на матч с «Партизаном»

«Ростов» объявил стартовый состав на матч 2-го тура товарищеского турнира в Катаре с белградским «Партизаном». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Ерёменко, Норманн, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян.

Напомним, в соревнованиях принимают участие четыре команды. Два других участника — московские «Локомотив» и «Спартак» — проведут матч завтра, 5 февраля.



Нынешний розыгрыш товарищеского турнира станет третьим. Впервые он был проведён в Катаре зимой 2019 года. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Второй розыгрыш состоялся в Австрии летом того же года. На этот раз первое место занял «Краснодар», набравший больше очков, чем «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.