Тихонов: я был удивлён отставкой Карреры. Хотел, чтобы он работал дольше

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о бывшем наставнике красно-белых Массимо Каррере.

«Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых? Вопросов нет. А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств? Кто звёздочки «Спартаку» приносил? А футболисты, которые были до нас? Некоторые в интернете сидят, им лишь бы что-то сказать. Мы же звёздочки приносили. Каррера принёс звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. И я был удивлён, когда его уволили. Я тоже хотел, чтобы он работал дальше», — рассказал Тихонов, побывав в гостях у «Чемпионата».

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.