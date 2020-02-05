Прядкин – единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ

Действующий президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин является единственным кандидатом на перевыборах президента РПЛ.

«В полночь истёк срок выдвижения кандидатур на пост президента РФПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года. На выборы, по моей информации, идёт действующий глава Лиги Сергей Прядкин и… И всё. На 23:59 документы поступили лишь от него. Спрашивается — ну и на кой всё это было? 17 марта Сергей Прядкин продлит свои полномочия. Ожидаемо. Реальных кандидатов как не было, так и нет», — написал Конов в своём телеграм-канале.

Напомним, в январе Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ. Соответствующее решение приняли клубы турнира на общем собрании. Впрочем, РФС признал выборы недействительными, объявив, что на них не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС.