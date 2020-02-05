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Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»

Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может возглавить «Атлетико», сообщает The Telegraph.

По данным источника, «Атлетико» рассматривает Почеттино в качестве следующего главного тренера клуба. Существует вероятность, что летом мадридцы расторгнут контракт с нынешнем наставником Диего Симеоне.

Сообщается, спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта является большим поклонником Почеттино.

Ранее Почеттино заявлял, что хотел бы вернуться в АПЛ, но готов рассмотреть предложения от клубов из других лиг.

Маурисио возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Ранее 47-летний аргентинский специалист работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

После 22 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

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