Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может возглавить «Атлетико», сообщает The Telegraph.
По данным источника, «Атлетико» рассматривает Почеттино в качестве следующего главного тренера клуба. Существует вероятность, что летом мадридцы расторгнут контракт с нынешнем наставником Диего Симеоне.
Сообщается, спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта является большим поклонником Почеттино.
Ранее Почеттино заявлял, что хотел бы вернуться в АПЛ, но готов рассмотреть предложения от клубов из других лиг.
Маурисио возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Ранее 47-летний аргентинский специалист работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».
После 22 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
- 5 февраля 2020
-
04:11
-
03:27
-
03:07
-
02:45
-
02:26
-
01:55
-
01:32
-
01:14
-
00:57
-
00:56
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:23
- 4 февраля 2020
-
23:59
-
23:47
-
23:35
-
23:29
-
23:08
-
23:00
-
22:52
-
22:39
-
22:36
-
22:25
-
22:19
-
21:47
-
21:42
-
21:34
-
21:18
-
21:12
-
21:05
-
20:48
-
20:44
-
20:42
-
20:30