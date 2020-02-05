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Следующие четыре финала Кубка Испании состоятся в Севилье

Следующие четыре финала Кубка Испании состоятся в Севилье
Футбол / Испания 0

Финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка Испании состоится 18 апреля в Севилье, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Игра пройдёт на Олимпийском стадионе в Севилье, который является домашней ареной национальной команды Испании. Вместимость стадиона составляет около 60 тыс. зрителей. Также сообщается, что стадион в Севилье примет три следующих финала Кубка Испании.

Напомним, ранее в полуфинал Кубка Испании вышла „Гранада“, которая обыграла „Валенсию“ со счётом 2:1. Сегодня, 5 февраля, в матче 1/4 финала турнира „Мирандес“ встретится с „Вильярреалом“. Также в четвертьфинале мадридский „Реал“ сыграет с „Реалом Сосьедад“, а „Атлетик“ из Бильбао примет „Барселону“.

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