Гвардиола — о вылетах «Барселоны»: в ЛЧ один плохой вечер стоит места в турнире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вылетах из Лиги чемпионов своего бывшего клуба – «Барселоны». В сезоне-2017/2018 каталонцы выбыли на стадии 1/4 финала после поражений от «Ромы» (4:1, 0:3), а в минувшей кампании проиграли «Ливерпулю» в полуфинале (3:0, 0:4).



«Если не ездишь по миру, то не узнаешь, что там происходит. Андердоги тоже готовятся к матчам, и у них тоже есть хорошие тренеры и игроки. Но если ты не покидаешь дом, то думаешь, что ты единственный в мире, хотя есть другие команды и они тоже хороши.



В Лиге чемпионов один плохой вечер стоит места в турнире. В Европе высокий уровень футбола, и ты должен быть внимательным каждый день. В противостоянии из 180 минут ты не можешь допустить ошибку. Но «Барса» ещё вернётся», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo со ссылкой на YouTube-канал DjMaRiiO.

Гвардиола: немного скучаю по «класико». Каждый год это был матч века