Дивеев: главное, чтобы Влашич в сезоне забивал

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу в товарищеском матче с датским клубом «Норшелланн» (2:0) и поделился мнением о результативной игре хавбека команды Николы Влашича, который в этом межсезонье забил уже четыре мяча.

«Игра была хорошей. Единственная сложность — мы были уставшими после вчерашней тренировки. Ничего страшного, это футбол. Мы реализовали свои моменты, у соперников, насколько я помню, был всего один шанс забить.

Результативность Влашича? Главное, чтобы он в сезоне забивал. Радует, что с каждым днём, с каждой тренировкой команда выглядит всё более сыгранной», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

8 февраля «армейцы» проведут товарищескую встречу с норвежским клубом «Одд», начало — в 19:00 мск.