Фелиш — о «Ливерпуле»: «Атлетико» достался самый тяжёлый соперник из всех

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш высказался о предстоящих матчах с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Это будет очень трудное противостояние. Пожалуй, из всех команд нам достался самый тяжёлый соперник. «Ливерпуль» находится в отличной форме и добивается великолепных результатов. Они действующие обладатели трофея, и играть с ними будет очень тяжело, как и во всех матчах в Лиге чемпионов. Но против такого «Ливерпуля» играть будет ещё сложнее», — цитирует Фелиша Mundo Deportivo со ссылкой на Eleven Sports.



Первый матч между «Атлетико» и «Ливерпулем» состоится в Мадриде 18 февраля. Ответная встреча пройдёт в Ливерпуле 11 марта. Оба матча начнутся в 23:00 мск.



Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020

«Атлетико» надеется, что Фелиш восстановится к матчу с «Ливерпулем»