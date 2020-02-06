Агент Чиркина обвинил гендиректора «Авангарда» во лжи

Агент Олег Павлов, представляющий интересы полузащитника курского «Авангарда» Григория Чиркина, прокомментировал слова генерального директора клуба Дмитрия Извекова, который сказал, что игрок согласился пойти на финансовые уступки.

«Было немного удивительно читать слова генерального директора «Авангарда» о том, что Григорий Чиркин пошёл на какие-то уступки. Его контракт не менялся, все условия там прописаны. Зачем вводить всех в заблуждение, не очень понятно. Впрочем, нелогичные и странные вещи в исполнении нового руководства «Авангарда» мы наблюдаем не впервые. Пусть это останется на их совести», — сказал Павлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее в «Авангарде» был введён потолок зарплат, после чего клуб покинули сразу несколько футболистов.