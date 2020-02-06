Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» поспорит с «Баварией» за Зане

«Ювентус» поспорит с «Баварией» за Зане
Футбол / Англия 0

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato.it.

По информации, «Ювентус» заинтересован в приобретении игрока на позицию вингера и рассматривает Зане в качестве усиления состава. Прошлым летом игрок был близок к переходу в «Баварию», но трансфер сорвался из-за тяжёлой травмы игрока. В зимнее трансферное окно немецкий клуб не стал приобретать игрока из-за финансовых соображений.

В прошлом сезоне Лерой Зане забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год.

Зане провёл первую с августа 2019 года тренировку в общей группе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020