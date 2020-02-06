«Ювентус» поспорит с «Баварией» за Зане

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato.it.

По информации, «Ювентус» заинтересован в приобретении игрока на позицию вингера и рассматривает Зане в качестве усиления состава. Прошлым летом игрок был близок к переходу в «Баварию», но трансфер сорвался из-за тяжёлой травмы игрока. В зимнее трансферное окно немецкий клуб не стал приобретать игрока из-за финансовых соображений.

В прошлом сезоне Лерой Зане забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год.