Гол Понсе принёс «Ахмату» победу в матче с «Лудогорцем»
Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче обыграл болгарский «Лудогорец» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Турции, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Единственный гол был забит в концовке встречи. На 86-й минуте автором забитого мяча стал Андрес Понсе.
«Ахмат» (Россия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:0 (0:0)
Гол: Понсе (86)
«Ахмат» (стартовый состав): Городов, Семёнов, Нижич, Вилькер, Ненахов, Раванелли, Иванов, Гиголаев, Роши, Ильин, Визеу.
«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ грозненцы проведут 29 февраля на своём поле с «Ростовом».
«Лудогорец» является лидером чемпионата Болгарии, набрав 48 очков в 20 матчах.
«Ахмат» сыграл вничью с «Железничаром» в контрольном матче
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