Гол Понсе принёс «Ахмату» победу в матче с «Лудогорцем»

Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче обыграл болгарский «Лудогорец» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Турции, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 86-й минуте автором забитого мяча стал Андрес Понсе.

«Ахмат» (Россия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:0 (0:0)

Гол: Понсе (86)

«Ахмат» (стартовый состав): Городов, Семёнов, Нижич, Вилькер, Ненахов, Раванелли, Иванов, Гиголаев, Роши, Ильин, Визеу.

«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ грозненцы проведут 29 февраля на своём поле с «Ростовом».

«Лудогорец» является лидером чемпионата Болгарии, набрав 48 очков в 20 матчах.