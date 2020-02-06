Марадишвили: не осмелился бы перейти из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о матчах со «Спартаком» в юношеском составе команды и поделился мнением о бывшем одноклубнике, хавбеке Михаиле Игнатове.
«Со «Спартаком» у нас всегда были тяжёлые, но очень интересные игры. И мы и они выходили заряженными на поле. Тренер настраивал по-особенному — не так, как на другие команды. Часто повторяли: «Спартаку» проигрывать нельзя. Дерби — они и по юношам дерби.
Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются. Не помню ругани или свиста в его адрес. Я бы, наверное, никогда не осмелился перейти из ЦСКА в «Спартак». Это что-то за гранью. А Миша отважился на такой тяжёлый шаг. Всё равно общаемся, поддерживаем связь — всё-таки 7 лет в ЦСКА вместе провели», — сказал Марадишвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Константином Марадишвили будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 6 февраля 2020
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