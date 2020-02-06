Полиция арестовала шестерых человек по делу об интимном видео бывшего тренера «Малаги»

Полиция арестовала шестерых человек, связанных с распространением видео интимного характера с участием бывшего главного тренера «Малаги» Виктора Санчеса, сообщает EFE.
Напомним, клуб сначала отстранил, а потом уволил главного тренера, так как в Сеть попало его интимное видео.
По информации источника, полиция Испании расследует дело о распространении видео и задержала шестерых участников преступления. Отмечается, что трое задержанных из самой Малаги, трое — из пригорода.
Виктор Санчес требует у «Малаги» компенсации в размере € 600 тыс. за предполагаемый моральный ущерб, причинённый ему в связи с увольнением из клуба. Тренер обратился в суд, слушание назначено на 19 февраля.
«Малага» располагается на 18-м месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании. Клуб в 26 турах набрал 28 очков.
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