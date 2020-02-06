«Боруссия» Д может лишиться бонуса в размере € 5 млн из-за травмы Дембеле

Дортмундская «Боруссия» может не получить от «Барселоны» бонуса в размере € 5 млн из-за травмы французского нападающего Усмана Дембеле, утверждает AS.

По данным источника, каталонский клуб должен произвести выплату, когда футболист проведёт 75 матчей за «Барселону». На данный момент форвард отыграл 74 матча, но из-за травмы он может больше не выйти на поле до конца нынешнего сезона. Ранее «Боруссия» получила в сумме € 10 млн за 25-й и 50-й матчи француза за каталонцев.

Напомним, Дембеле получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра. В ближайшее время футболиста ожидает операция. В 2017 году из-за подобной травмы он пропустил четыре месяца.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле принял участие в пяти матчах испанской Примеры и четырёх встречах Лиги чемпионов. В активе 22-летнего футболиста 1 гол.