Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» Д может лишиться бонуса в размере € 5 млн из-за травмы Дембеле

«Боруссия» Д может лишиться бонуса в размере € 5 млн из-за травмы Дембеле
Футбол / Испания 0

Дортмундская «Боруссия» может не получить от «Барселоны» бонуса в размере € 5 млн из-за травмы французского нападающего Усмана Дембеле, утверждает AS.

По данным источника, каталонский клуб должен произвести выплату, когда футболист проведёт 75 матчей за «Барселону». На данный момент форвард отыграл 74 матча, но из-за травмы он может больше не выйти на поле до конца нынешнего сезона. Ранее «Боруссия» получила в сумме € 10 млн за 25-й и 50-й матчи француза за каталонцев.

Напомним, Дембеле получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра. В ближайшее время футболиста ожидает операция. В 2017 году из-за подобной травмы он пропустил четыре месяца.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле принял участие в пяти матчах испанской Примеры и четырёх встречах Лиги чемпионов. В активе 22-летнего футболиста 1 гол.

«Барселоне» могут разрешить подписать нового форварда из-за травм Суареса и Дембеле
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020