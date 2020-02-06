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«Реал» впервые в сезоне проиграл дома

«Реал» впервые в сезоне проиграл дома
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне.

Подопечные Зинедина Зидана впервые в этом сезоне проиграли на «Сантьяго Бернабеу», уступив «Реалу Сосьедад» в четвертьфинальном матче Кубка Испании (3:4). «Реал» не уступил ни разу на домашней арене в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов. Клуб из Мадрида проиграл в гостях «ПСЖ» и «Мальорке».

В другом противостоянии 1/4 финала турнира «Атлетик» из Бильбао принимает «Барселону». После матча будут известны все четыре команды, попавшие в полуфинал турнира. Финальный матч Кубка Испании состоится 18 апреля в Севилье.

В чемпионате Испании мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Зинедина Зидана набрали 49 очков в 22 турах.

«Реал» дома проиграл «Реалу Сосьедад» в матче Кубка Испании
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