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«Арсенал» рассматривает возможность возвращения Венгера в новой роли

«Арсенал» рассматривает возможность возвращения Венгера в новой роли
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться в лондонский клуб, сообщает Mirror.

По информации источника, руководство лондонского клуба хотело бы вернуть француза в новой должности, чтобы сплотить болельщиков вокруг нового главного тренера Микеля Артеты, который с первых дней продемонстрировал желание следовать традициям клуба. Сообщается, что в клубе уже предпринимали определённые шаги, чтобы пригласить француза.

70-летний специалист возглавлял лондонский клуб в период с 1996 по 2018 год. В английской команде Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги, семь Кубков Англии и семь Суперкубков Англии.

«Арсенал» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко в 25 турах.

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