«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, что происходило за кадром матча 2-го тура Кубка Матч Премьер с «Локомотивом» (1:1, 2:4 пен.).

На 28-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. Ассистентом выступил хавбек Жоау Мариу. В начале второго тайма, на 49-й минуте, защитник «Спартака» Илья Гапонов забил ответный мяч с подачи хавбека Максима Глушенкова. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались «железнодорожники».



За тур до окончания международного товарищеского турнира в Катаре «Спартак», набрав 4 очка, занимает первое место в турнирной таблице и в случае победы в заключительном матче с «Партизаном» станет триумфатором соревнований.