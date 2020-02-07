У Месси самая большая зарплата в футболе, Роналду получает почти вдвое меньше

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает оставаться самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает L'Equipe.
Согласно информации источника, по контракту с каталонским клубом зарплата аргентинца составляет € 8,3 млн в месяц до вычета налогов. Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты занимает Криштиану Роналду. В «Ювентусе» португалец зарабатывает € 4,5 млн в месяц. На третьем месте — форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар с зарплатой € 3 млн в месяц. В пятёрку также входят форварды «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть менее € 3 млн в месяц.
Самым высокооплачиваемым игроком в Англии является голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа (€ 1,76 млн в месяц), в Германии — игроки «Баварии» Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо, которые зарабатывают по € 1,66 млн в месяц.
- 7 февраля 2020
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