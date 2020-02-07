Футболисты и тренеры «Рубина» сыграли в необычную версию настольного футбола
Футболисты и представители тренерского штаба казанского «Рубина» во время зимнего сбора в Турции провели время за игрой в необычную версию настольного футбола.
Все участники поделились на две команды — «синих» и «фиолетовых». Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий защищал ворота последних.
Видео можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».
«Рубин» завершил первую часть нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. В 19 матчах казанская команда одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
Напомним, Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. До этого он работал в нидерландском «Витессе» (с июня 2018 года по ноябрь 2019-го).
Календарь чемпионата России сезона-2019/2020
Как Слуцкий работает с «Рубином»: шутки, пейнтбол, микрофон. Заметки очевидца из Турции
Корреспондент «Чемпионата» провёл с «Рубином» в Турции девять дней и увидел, как Слуцкий меняет команду.
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