Футболисты и тренеры «Рубина» сыграли в необычную версию настольного футбола

Футболисты и представители тренерского штаба казанского «Рубина» во время зимнего сбора в Турции провели время за игрой в необычную версию настольного футбола.

Все участники поделились на две команды — «синих» и «фиолетовых». Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий защищал ворота последних.

Видео можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».

«Рубин» завершил первую часть нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги на 13-м месте в турнирной таблице. В 19 матчах казанская команда одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

Напомним, Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. До этого он работал в нидерландском «Витессе» (с июня 2018 года по ноябрь 2019-го).

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