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Клубы АПЛ хотят изменить правило определения офсайда с помощью VAR

Клубы АПЛ хотят изменить правило определения офсайда с помощью VAR
Футбол / Англия 0

Клубы английской Премьер-лиги намерены со следующего сезона изменить правило определения офсайда с помощью VAR. Они хотят, чтобы положение вне игры не фиксировалось при незначительном расстоянии между футболистами, сообщает The Times.

Клубы АПЛ предлагают дать игрокам атакующей команды запас в 10 сантиметров. Руководитель английских судей Майк Райли заявил, что в таком случае 9 голов из 25, которые были отменены в этом сезоне из-за офсайда после просмотра видеоповторов, были бы засчитаны.

Нынешняя кампания стала первой, в которой используется система видеопомощи арбитрам в чемпионате Англии. Игроки и тренеры не раз критиковали судей за отменённые голы из-за офсайдов в несколько сантиметров, а также за другие решения.

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