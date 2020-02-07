Клубы АПЛ хотят изменить правило определения офсайда с помощью VAR

Клубы английской Премьер-лиги намерены со следующего сезона изменить правило определения офсайда с помощью VAR. Они хотят, чтобы положение вне игры не фиксировалось при незначительном расстоянии между футболистами, сообщает The Times.
Клубы АПЛ предлагают дать игрокам атакующей команды запас в 10 сантиметров. Руководитель английских судей Майк Райли заявил, что в таком случае 9 голов из 25, которые были отменены в этом сезоне из-за офсайда после просмотра видеоповторов, были бы засчитаны.
Нынешняя кампания стала первой, в которой используется система видеопомощи арбитрам в чемпионате Англии. Игроки и тренеры не раз критиковали судей за отменённые голы из-за офсайдов в несколько сантиметров, а также за другие решения.
ФОНБЕТ досрочно выплатил выигрыши по 7000 ставок на чемпионство «Ливерпуля» и «ПСЖ»
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:31
-
23:28
-
23:00
-
22:55
-
22:41
-
22:29
-
22:17
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:24
-
21:22
-
20:39
-
20:35
-
20:25
-
20:05
-
20:03
-
19:34
-
19:20
-
19:17
-
19:01
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:23
-
18:09
-
17:59
-
17:42
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:22