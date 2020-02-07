Смолов — о предложении «Сельты»: не думал даже и 10 секунд

Российский форвард Фёдор Смолов рассказал о переходе в «Сельту».
«Всё произошло очень быстро. Менеджер позвонила мне во время ужина и сказала, что «Сельта» заинтересована во мне. Я сказал: «Правда?». Она ответила, что это действительно так. Не думал даже и 10 секунд и с радостью согласился. Через пять минут мне позвонил тренер, у нас был разговор, на следующий день всё уже было согласовано.
Очень восхищён тем, что происходит сейчас. Сказал друзьям и родителям, что всё произошло, как будто в сериале или фильме. К примеру, если бы мне раньше сказали, что такое случится, я бы не поверил.
Очень счастлив. Тренеры, одноклубники рассчитывают на меня. Хочу отплатить отдачей больше, чем на 100%, и помочь «Сельте» изменить ситуацию. Благодарен клубу. Как только приехал, сразу прошёл медобследование, подписал контракт и отправился на выездной матч. Все в клубе были очень добры ко мне. Хочу сказать им спасибо за это. Такое отношение очень помогло, ведь я приехал в другую страну. Я никогда до этого не играл в Ла Лиге", — сказал Смолов в интервью пресс-службе «Сельты».
- 7 февраля 2020
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