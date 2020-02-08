Форвард тульского «Арсенала» Тудорие перешёл в румынский «Волунтари» на правах аренды

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал переход нападающего Александру Тудорие в «Волунтари». На правах аренды форвард будет выступать в Румынии до конца сезона.
«Александру Тудорие отправился в аренду в бывший клуб — румынский «Волунтари». Форвард очень помог нам в одном из первых матчей чемпионата, в Самаре забив важный гол. Но, к сожалению, в этом же матче Алекс получил травму, выбыл на длительное время, а потом не смог вернуться на прежний уровень. Сейчас совместно с ним мы пришли к мнению, что на данном этапе будет целесообразнее вернуться в прежнюю команду. Ему там всё знакомо, чемпионат уже возобновился, времени на адаптацию не потребуется, он будет обеспечен игровой практикой.
Важно отметить, что большую заинтересованность в услугах Алекса выказал главный тренер «Волунтари», он отлично знает возможности игрока. Эта аренда ни в коем случае не означает, что мы разочаровались в нападающем. Его контракт с «Арсеналом» действует ещё 2,5 года. Надеемся, в Румынии Алекс через официальные матчи наберёт форму и станет сильнее", — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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