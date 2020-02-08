Абидаль: цель «Барселоны» — победа в Лиге чемпионов, но и Примера должна быть нашей

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал об основных целях каталонского клуба на сезон.



«Цель „Барселоны“ — победа в Лиге чемпионов. Знаем, что это сложная задача, но не невозможная. При этом мы должны помнить, что и Примера должна быть нашей. Мы медленно, но уверенно идём к намеченной цели. Кубок европейских чемпионов должен вернуться домой.



Что касается конкурентов в Лиге чемпионов, для меня единственным соперником „Барселоны“ является сама „Барселона“. Если команда будет в надлежащем физическом и моральном состоянии, другим клубам будет очень сложно нас одолеть», — приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Наполи».