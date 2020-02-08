«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Партизаном»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 3-го тура товарищеского турнира в Катаре с «Партизаном». Встреча состоится сегодня, 8 февраля, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Партизан».

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Жиго, Рассказов, Тиль, Крал, Зобнин, Айртон, Мирзов, Понсе.

На замене: Максименко, Мельгарехо, Маслов, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Гулиев, Бакаев, Соболев, Глушенков.

Напомним, в 1-м туре товарищеского турнира в Катаре «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1. После этого красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и проиграли «железнодорожникам» в серии пенальти (2:4).