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Игало не отправится с «Манчестер Юнайтед» на сбор в Испанию из-за коронавируса

Игало не отправится с «Манчестер Юнайтед» на сбор в Испанию из-за коронавируса
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что нигерийский нападающий Одион Игало не отправится на тренировочный сбор английской команды в Испанию.

Напомним, Игало перешёл в «Манчестер Юнайтед» из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Одион останется в Манчестере, потому что прибыл из Китая в последние 14 дней. Из-за ситуации с коронавирусом в Китае мы не уверены, что он сможет вернуться в Англию, если покинет страну. Поэтому Игало останется здесь и будет работать с личным тренером по индивидуальной программе. Это время он сможет потрать и на то, чтобы обосноваться в Манчестере вместе с семьёй, так что это плюс. Конечно, он бы хотел познакомиться с игроками и узнать их получше, но мы не хотим рисковать в связи с возможным ужесточением пограничных ограничений», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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