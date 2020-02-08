Игало не отправится с «Манчестер Юнайтед» на сбор в Испанию из-за коронавируса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что нигерийский нападающий Одион Игало не отправится на тренировочный сбор английской команды в Испанию.
Напомним, Игало перешёл в «Манчестер Юнайтед» из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».
«Одион останется в Манчестере, потому что прибыл из Китая в последние 14 дней. Из-за ситуации с коронавирусом в Китае мы не уверены, что он сможет вернуться в Англию, если покинет страну. Поэтому Игало останется здесь и будет работать с личным тренером по индивидуальной программе. Это время он сможет потрать и на то, чтобы обосноваться в Манчестере вместе с семьёй, так что это плюс. Конечно, он бы хотел познакомиться с игроками и узнать их получше, но мы не хотим рисковать в связи с возможным ужесточением пограничных ограничений», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
- 8 февраля 2020
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