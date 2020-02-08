«Спартак» обыграл «Партизан» и выиграл турнир в Катаре

В матче 3-го тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» встречался с белградским «Партизаном». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.
Голами в составе московской команды отметились нападающие Александр Соболев и Эсекьель Понсе, который успешно реализовал пенальти, а также полузащитник Роман Зобнин. За «Партизан» забили защитник Страхиня Павлович и полузащитник Сейдуба Сума. В конце первого тайма встречи вторую жёлтую карточку получил хавбек сербской команды Бибрас Натхо.
Таким образом, «Спартак» во второй раз выиграл турнир в Катаре. В турнире принимают участие четыре команды. Два оставшихся участника — московский «Локомотив» и «Ростов» — заключительный матч Кубка проведут в воскресенье, 9 февраля.
- 8 февраля 2020
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