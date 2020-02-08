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«Спартак» обыграл «Партизан» и выиграл турнир в Катаре

«Спартак» обыграл «Партизан» и выиграл турнир в Катаре
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» встречался с белградским «Партизаном». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

Голами в составе московской команды отметились нападающие Александр Соболев и Эсекьель Понсе, который успешно реализовал пенальти, а также полузащитник Роман Зобнин. За «Партизан» забили защитник Страхиня Павлович и полузащитник Сейдуба Сума. В конце первого тайма встречи вторую жёлтую карточку получил хавбек сербской команды Бибрас Натхо.

Таким образом, «Спартак» во второй раз выиграл турнир в Катаре. В турнире принимают участие четыре команды. Два оставшихся участника — московский «Локомотив» и «Ростов» — заключительный матч Кубка проведут в воскресенье, 9 февраля.

Кубок Матч Премьер. 3-й тур
08 февраля 2020, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Партизан
Белград
1:0 Зобнин – 7'   1:1 Павлович – 16'   1:2 Сума – 34'   2:2 Соболев – 48'   3:2 Понсе – 70' (пен)
Удаления: нет / Натхо – 42'
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