«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Эвертона» Бернард на 18-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке сравнял счёт. Спустя семь минут форвард Ришарлисон вывел «ирисок» вперёд. В конце матча ещё один мяч в ворота «орлов» отправил нападающий Доминик Калверт-Льюин.

Беспроигрышная серия ливерпульского клуба в чемпионате Англии достигла пяти матчей. В предыдущих турах подопечные Карло Анчелотти одержали две победы и дважды сыграли вничью. Команда из Лондона потерпела третье поражение кряду.

«Эвертон», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (30) — 14-е.