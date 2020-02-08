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«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Эвертона» Бернард на 18-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке сравнял счёт. Спустя семь минут форвард Ришарлисон вывел «ирисок» вперёд. В конце матча ещё один мяч в ворота «орлов» отправил нападающий Доминик Калверт-Льюин.

Беспроигрышная серия ливерпульского клуба в чемпионате Англии достигла пяти матчей. В предыдущих турах подопечные Карло Анчелотти одержали две победы и дважды сыграли вничью. Команда из Лондона потерпела третье поражение кряду.

«Эвертон», набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (30) — 14-е.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
08 февраля 2020, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Бернард – 18'   1:1 Бентеке – 51'   2:1 Ришарлисон – 58'   3:1 Калверт-Льюин – 88'
Анчелотти: надеюсь, чемпионство «Ливерпуля» произойдёт не на «Гудисон Парк»
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