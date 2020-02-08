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Джикия: с удовольствием поможем Соболеву стать лучшим бомбардиром РПЛ, если он скажет

Джикия: с удовольствием поможем Соболеву стать лучшим бомбардиром РПЛ, если он скажет
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия прокомментировал победу в матче 3-го тура Кубка Матч Премьер с «Партизаном» (3:2), а также высказался о дебютном голе за клуб нападающего Александра Соболева.

«Жёстко играли, потому что судья это допустил. Ну, в пределах правил. Мы обошлись без травм, это главное. К матчу с «Партизаном» готовились как к заключительной игре сбора. Не было никаких разговоров о том, что это дерби, якобы «Партизан» — это ЦСКА.

С Соболевым хорошо общаемся, он вливается потихоньку. Забил хороший гол, мы его поздравили. Надеюсь, продолжит прибавлять. Нет ли желания в команде сделать Соболева лучшим бомбардиром РПЛ? Мы с удовольствием поможем ему в этом, если он открыто об этом скажет. Понятно, в предыдущей команде он много забил. Пусть продолжает у нас забивать», — приводятся слова Джикии на сайте телеканала «Матч».

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