Изменено время начала матча «Зенит» — ЦСКА

ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал информацию относительно предстоящего товарищеского матча с «Зенитом».
«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что изменилось время начала завтрашнего матча «Зенит» — ПФК ЦСКА. Игра начнётся в 15:00 мск (13:00 по местному времени) и пройдёт в спортивном городке Камило Кано в Ла Нусии.
Обладателем телевизионных прав на данный матч, который будет для ПФК ЦСКА выездным, является принимающая сторона, ФК «Зенит». Ссылка на прямую трансляцию питерцев будет доступна на нашем официальном сайте», — говорится в сообщении «армейцев».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первое место. В активе сине-бело-голубых после 19 туров 45 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке и отстаёт от лидера на 11 очков.
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