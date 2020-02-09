Алли обвинили в расизме из-за шуток о коронавирусе

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли подвергся резкой критике после публикаций роликов в Snapchat, в которых он шутил о коронавирусе. Некоторые обвинили футболиста в расизме, сообщает Daily Star.

Алли снял видео в аэропорту «Хитроу» в Лондоне. Один из роликов называется «Корона чтоооооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». На нём хавбек просто сидит с маской на лице и смотрит в камеру, при этом на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

В другом видео Деле снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевёл камеру на антисептическое средство и написал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

Футболист уже принёс извинения.

«Сожалею, что опубликовал эти ролики. Незамедлительно удалил их, когда понял, что это может кого-то задеть. Ни в коем случае не хотел этого. Приношу самые искренние извинения тем, кого оскорбил», — заявил Алли.