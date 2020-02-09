Матч «ПСЖ» — «Лион» может быть перенесён из-за шторма

Профессиональная футбольная лига Франции рассматривает возможность переноса матча 24-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Лион», который запланирован на 9 февраля, сообщает Get French Football News.



По информации источника, встреча может быть перенесена из-за надвигающегося шторма. Сегодня вечером в Париже ожидаются порывы ветра до 70 километров в час. Напомним, матч «ПСЖ» с «Лионом» должен начаться в 23:00 мск.



Ранее из-за погодных условий были перенесены матчи «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» и «Боруссия» М — «Кёльн», а также все воскресные встречи чемпионата Нидерландов.

«Пари Сен-Жермен» набрал 58 очков в 23 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» (33) — на 8-м месте.