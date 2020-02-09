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«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с ЦСКА, отыгравшись со счёта 0:2

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с ЦСКА, отыгравшись со счёта 0:2
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА провели товарищеский матч в Ла-Нусии (Испания) на стадионе «Камило Кано». Финальный свисток зафиксировал победу сине-бело-голубых со счётом 3:2.

Первый гол забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович на 22-й минуте. До перерыва преимущество «армейцев» увеличил нападающий Фёдор Чалов. Во втором тайме «Зенит» вышел вперёд, забив три мяча в ворота соперника за пять минут. Их авторами стали форварды Артём Дзюба (59’, 61') и Сердар Азмун (64’).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе клуба из Санкт-Петербурга 45 очков. ЦСКА (34) занимает четвёртое место.

Календарь российского первенства сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Бистрович – 22'   0:2 Чалов – 43'   1:2 Дзюба – 59'   2:2 Дзюба – 61'   3:2 Азмун – 64'
Семак и Дзюба пообщались с Акинфеевым и Березуцкими перед товарищеским матчем
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