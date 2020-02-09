«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с ЦСКА, отыгравшись со счёта 0:2

«Зенит» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА провели товарищеский матч в Ла-Нусии (Испания) на стадионе «Камило Кано». Финальный свисток зафиксировал победу сине-бело-голубых со счётом 3:2.

Первый гол забил полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович на 22-й минуте. До перерыва преимущество «армейцев» увеличил нападающий Фёдор Чалов. Во втором тайме «Зенит» вышел вперёд, забив три мяча в ворота соперника за пять минут. Их авторами стали форварды Артём Дзюба (59’, 61') и Сердар Азмун (64’).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе клуба из Санкт-Петербурга 45 очков. ЦСКА (34) занимает четвёртое место.

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