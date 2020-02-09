«Сельта» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 20:30

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Севилья». Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Севилья».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. В судейскую бригаду войдут ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери — Леандро Карбахалес Гомес.

В первой части чемпионата Испании «Севилья» встречалась с «Сельтой» в матче 3-го тура. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«Севилья» набрала 39 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна» (17) — на последнем, 20-м месте.