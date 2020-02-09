Дзюба: уже давно договорился с «Зенитом» о новом контракте
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сообщил, что он договорился с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2020 года.
«Мы давно уже обо всём договорились. Как-то полилась грязь, что я начал о чём-то Алексея Борисовича просить, но я не настолько влиятельный парень. Мне это, конечно, льстит, но нет. Мы беседовали с ним после матча с „Краснодаром“, друг друга поняли. Раз не получается никуда уехать… Китай нет, Турция не лучше, чем Россия. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля Россия. По моим ощущениям, значит, я должен быть здесь. Здесь есть ещё много вещей, которые нужно сделать: повторить чемпионство, выиграть Кубок, подготовиться в сборной», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия-24».
Дзюба: интерес со стороны «Тоттенхэма» был, мы разговаривали с Миллером
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
18:33
-
18:26
-
18:10
-
18:01
-
17:40
-
17:32
-
17:32
-
17:30
-
17:16
-
17:05
-
17:01
-
16:50
-
16:47
-
16:38
-
16:32
-
16:29
-
16:23
-
16:07
-
16:04
-
15:52
-
15:36
-
15:31
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:02
-
13:52
-
13:42
-
13:33
-
13:20
-
12:54
Партнерский контент