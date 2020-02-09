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Дзюба: уже давно договорился с «Зенитом» о новом контракте

Дзюба: уже давно договорился с «Зенитом» о новом контракте
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба сообщил, что он договорился с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2020 года.

«Мы давно уже обо всём договорились. Как-то полилась грязь, что я начал о чём-то Алексея Борисовича просить, но я не настолько влиятельный парень. Мне это, конечно, льстит, но нет. Мы беседовали с ним после матча с „Краснодаром“, друг друга поняли. Раз не получается никуда уехать… Китай нет, Турция не лучше, чем Россия. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля Россия. По моим ощущениям, значит, я должен быть здесь. Здесь есть ещё много вещей, которые нужно сделать: повторить чемпионство, выиграть Кубок, подготовиться в сборной», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия-24».

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