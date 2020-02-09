Игроки «Динамо» поздравили Каборе с днём рождения, вымазав ему лицо тортом
Футболисты «Динамо» поздравили с днём рождения буркинийского полузащитника Шарля Каборе, которому сегодня, 9 февраля, исполнился 31 год.
В честь дня рождения партнёры по команде вымазали лицо футболиста тортом.
Видео опубликовал главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в своём «инстаграме».
Каборе перешёл в «Динамо» летом 2019 года из «Краснодара» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги (13 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил восемь жёлтых и одну красную карточки. Контракт хавбека с бело-голубыми действует до лета 2021 года.
«Динамо», набрав 24 очка в 19 турах, занимает 8-е место в РПЛ.
В «Динамо» сомневаются относительно продления контрактов с Панченко и Каборе
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
21:32
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:13
-
20:05
-
20:05
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:26
-
19:15
-
18:57
-
18:55
-
18:33
-
18:26
-
18:10
-
18:01
-
17:40
-
17:32
-
17:32
-
17:30
-
17:16
-
17:05
-
17:01
-
16:50
-
16:47
-
16:38
-
16:32
-
16:29
Партнерский контент