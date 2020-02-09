Игроки «Динамо» поздравили Каборе с днём рождения, вымазав ему лицо тортом

Футболисты «Динамо» поздравили с днём рождения буркинийского полузащитника Шарля Каборе, которому сегодня, 9 февраля, исполнился 31 год.

В честь дня рождения партнёры по команде вымазали лицо футболиста тортом.

Видео опубликовал главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в своём «инстаграме».

Каборе перешёл в «Динамо» летом 2019 года из «Краснодара» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги (13 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил восемь жёлтых и одну красную карточки. Контракт хавбека с бело-голубыми действует до лета 2021 года.

«Динамо», набрав 24 очка в 19 турах, занимает 8-е место в РПЛ.