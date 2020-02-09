Ибрагимович забил гол в миланском дерби в третьем десятилетии подряд

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (в данный момент счёт 2:0, перерыв).

Таким образом, форвард забил гол в миланском дерби в третьем десятилетии подряд. Ранее он отличался в 2000-х и 2010-х годах.

Матч «Интер» — «Милан» проходит в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживает матч арбитр Фабио Мареска. Ему ассистируют судьи на линиях Джорджо Перетти и Джакомо Паганесси. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Милан».

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Италии и забил два гола.