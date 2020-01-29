Ибрагимович: я никогда не покидал «Милан»
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на победу команды в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» (4:2). Напомним, миланский клуб одержал победу в дополнительное время встречи, а Ибрагимович забил последний гол.
«Я никогда не покидал «Милан», — написал Ибрагимович на странице в «Твиттере».
Ибрагимович перешёл в «Милан» в начале января на правах свободного агента из «Лос-Анджелес Гэлакси». Контракт шведского игрока с клубом рассчитан до ближайшего лета и предполагает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон. Напомним, ранее Ибрагимович уже выступал в составе «Милана» с 2010 по 2012 год.
«Милан» набрал 31 очко в 21 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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