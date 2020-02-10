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«Интер» победил «Милан», отыгравшись со счёта 0:2

«Интер» победил «Милан», отыгравшись со счёта 0:2
Футбол / Италия 0

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Милан» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Перетти и Джакомо Паганесси.

Счёт был открыт на 40-й минуте. Автором забитого мяча стал Анте Ребич, которому ассистировал Златан Ибрагимович. В концовке тайма «Милан» увеличил разрыв в счёте, отличился Ибрагимович с паса Франка Кессье. На 51-й минуте разрыв в счёте сократил Марсело Брозович. Через пару минут «Интер» восстановил равновесие благодаря голу Матиаса Весино с передачи Алексиса Санчеса. На 70-й минуте третий гол забил Стефан де Врей с паса Антонио Кандревы. Окончательный счёт в компенсированное время установил Ромелу Лукаку.

Италия - Серия А. 23-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 2
Милан
Милан
0:1 Ребич – 40'   0:2 Ибрагимович – 45+1'   1:2 Брозович – 51'   2:2 Весино Фалеро – 53'   3:2 де Врей – 70'   4:2 Лукаку – 90+3'
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