«Интер» победил «Милан», отыгравшись со счёта 0:2

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Милан» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Перетти и Джакомо Паганесси.

Счёт был открыт на 40-й минуте. Автором забитого мяча стал Анте Ребич, которому ассистировал Златан Ибрагимович. В концовке тайма «Милан» увеличил разрыв в счёте, отличился Ибрагимович с паса Франка Кессье. На 51-й минуте разрыв в счёте сократил Марсело Брозович. Через пару минут «Интер» восстановил равновесие благодаря голу Матиаса Весино с передачи Алексиса Санчеса. На 70-й минуте третий гол забил Стефан де Врей с паса Антонио Кандревы. Окончательный счёт в компенсированное время установил Ромелу Лукаку.