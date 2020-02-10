Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Милан» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, отметившись результативной передачей и голом, стал самым возрастным игроком, которому удалось забить в миланском дерби, сообщает Opta в «Твиттере».

Златану удалось отличиться в возрасте 38 лет и 129 дней, побив достижение другого шведского экс-футболиста россонери – Нильса Линдхольма, который стал автором забитого мяча в 38 лет и 43 дня. Пятую строчку в данном списке занимает ещё один швед – Гуннар Нордаль, выступавший за «Милан» в период с 1949 по 1956 года, отличившийся в 34 года и 144 дня.

Единственным представителем «Интера» среди 5 самых возрастных авторов голов стал аргентинский защитник Вальтер Самуэль. Ему удалось отличиться в возрасте 34 лет и 198 дней.