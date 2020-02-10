Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал» в чемпионате Испании

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос помог своей команде одержать победу в матче 23-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:1), который состоялся накануне, 9 февраля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.
Как сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере», эта встреча стала для капитана «сливочных» 440-й в чемпионате. По этому показателю он вышел на чистое пятое место, опередив бывшего защитника команды Фернандо Йерро (439).
Больше Рамоса матчей за «Реал» в Примере провели лишь Карлос Сантильяна (461), Мануэль Санчис (524), Икер Касильяс (510) и Рауль Гонсалес (550). Из них к настоящему моменту не завершил карьеру лишь Касильяс. В настоящее время он выступает за «Порту».
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. С «Королевским клубом» 33-летний испанец завоевал 21 трофей.
- 10 февраля 2020
-
11:17
-
11:07
-
10:39
-
10:19
-
09:56
-
09:53
-
09:40
-
09:24
-
09:24
-
08:55
-
08:05
-
07:18
-
04:30
-
04:06
-
03:33
-
03:11
-
02:51
-
02:37
-
02:24
-
02:07
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:44
-
00:40
-
00:26
-
00:25
- 9 февраля 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:31
-
23:15
-
23:11
-
22:42
-
22:36
-
22:26