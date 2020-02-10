Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал» в чемпионате Испании

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос помог своей команде одержать победу в матче 23-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:1), который состоялся накануне, 9 февраля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.



Как сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере», эта встреча стала для капитана «сливочных» 440-й в чемпионате. По этому показателю он вышел на чистое пятое место, опередив бывшего защитника команды Фернандо Йерро (439).



Больше Рамоса матчей за «Реал» в Примере провели лишь Карлос Сантильяна (461), Мануэль Санчис (524), Икер Касильяс (510) и Рауль Гонсалес (550). Из них к настоящему моменту не завершил карьеру лишь Касильяс. В настоящее время он выступает за «Порту».



Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. С «Королевским клубом» 33-летний испанец завоевал 21 трофей.

Рамос — первый игрок, который забивает голы на протяжении 17 лет подряд в Примере