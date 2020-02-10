Семак: слышал слова о продлении контракта, но мы с «Зенитом» ещё ничего не обсуждали

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потенциальном продлении контракта с петербургским клубом.



«Я слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлён, но мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, немало сил ушло на ситуацию, связанную с Александром Кокориным, так что конкретики по моему соглашению ещё не было.



Что касается меня лично, нет смысла подписывать соглашения на один год, потому что в таком случае у тебя нет возможности планировать. Два года – это нормальное время, чтобы что-то успеть сделать», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».



Действующее соглашение Семака с «Зенитом» рассчитано до лета этого года. Специалист возглавил сине-бело-голубых в мае 2018 года и в сезоне-2018/2019 привёл коллектив к титулу чемпионов России.

Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком